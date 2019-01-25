» توفيق عكاشة يسب مشاهديه على الهواء.. هذا ما قاله

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، مخاطبًا الجمهور: "أنا لما بحكي ليكم تاريخ الدول مش بتوهكم، بس أنتو لازم تفهموا الأول، أنا دوري أفهمكم، علشان حضرتك صاحب آفق محدودة وأنا أسف أني بقول كدا".
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن كل رب أسرة ينحصر فكره وتفكيره وأفقه ونظريته على نفسه وأسرته فقط، ومن هنا يصبح الآفق ضيق، فضلًا عن أنه ليس لديه معلومات.
وتابع: "علشان كدا أنا لما بحكي ما يدور على أرض أوروبا مش بتوهك ياحبيبي، أنا بحكيلك اللى أنت هتشوفه بعد عام أو عامين".


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