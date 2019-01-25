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قناة السويس حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال 2018

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المصريون ـ متابعات

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وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة إلى المشكيين في إيرادات قناة السويس بعد تسجيلها إيرادات تاريخية خلال عام 2018 بلغت 5.728 مليار دولار أي ما يعادل 101.901 مليار جنيه وهي أعلى إيرادات في تاريخها منذ افتتاحها في أواخر القرن التاسع عشر.
وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكد أن حجم الطفرة في إيرادات قناة السويس خلال عام 2018 شهد طفرة خلال كل شهور العام السابق.
وقال "بكري"، أن سبب تزايد إيرادات قناة السويس هو إنشاء قناة السويس الجديدة. 


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