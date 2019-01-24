مادورو: تنصيب غوايدو نفسه رئيسًا لفنزويلا بات بيد القضاء

24 يناير 2019 - 11:50 م

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن مسألة تنصيب رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه "رئيسًا" للبلاد، الأربعاء؛ باتت في يد القضاء.



جاء ذلك في كلمة له الخميس، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2019، بالعاصمة كاراكاس.



وأكد مادورو أنه "يراد التدخل في شؤون فنزويلا عبر تنصيب دمية أعلنت نفسها رئيسًا للدولة بشكل مخالف للدستور".



وأشار أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب في اتصال هاتفي دعم موسكو الثابت له.



وتشهد البلاد توترًا متصاعدًا إثر خطوة غوايدو، الذي يتزعم المعارضة؛ وإعلان مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.



بدوره سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بغوايدو رئيسًا انتقاليًا، وتبعته دول في المنطقة.



من جانب آخر؛ أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية "مادورو"، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.



تجدر الإشارة أن واشنطن توعدت مرارًا في الآونة الأخيرة بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.

