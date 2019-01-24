» "فيفا" يعلن إيقاف حكم مدى الحياة لتعاطيه رشوة

24 يناير 2019 - 11:40 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الخميس، إيقاف حكم النيجر إبراهيم تشيبو مدى الحياة بعد ثبوت تعاطيه رشوة.



وقال "فيفا" في بيان عبر موقعه الإليكتروني، "قررت لجنة الانضباط إيقاف حكم النيجر إبراهيم تشيبو مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بما ذلك الأنشطة الإدارية".



وأضاف البيان "كما تقرر توقيع غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف فرنك سويسري (بما يعادل مليون يورو)".

