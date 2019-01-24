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السعودية تؤكد دعمها "أمن واستقرار" السودان

عرب وعالم

السعودية
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المصريون ووكالات

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أكدت السعودية، الخميس، دعمها لـ"أمن واستقرار السودان"، باعتباره جزء من أمن واستقرار المملكة.
جاء ذلك في تصريحات لمبعوث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى السودان، ماجد القصيبي، عقب لقائه الرئيس عمر البشير، بمقر الضيافة الرسمي، بالخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وذكرت الوكالة أن القصيبي وهو أيضا وزير التجارة، ترأس وفد سعودي ضم وزير الدولة بالخارجية، أحمد القطان، ووزير النقل نبيل العامودي، ولم تشر إلى موعد وصول المبعوث السعودي والوفد المرافق له.
وقال القصيبي، إن زيارة الوفد السعودي للسودان تأتي "تأكيداً للعلاقات التاريخية بين البلدين ولبحث تعزيز العلاقات في عدد من المجالات". 
وأضاف، حسب الوكالة الرسمية، أن الملك سلمان "أكد أن استقرار وأمن السودان جزء من استقرار وأمن السعودية". 
وأشار الى أن الزيارة جاءت "بتوجيهات من الملك سلمان وولى عهده (محمد بن سلمان) لتعزيز العلاقات وتوطيدها وبحث سبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية".
وأكد أن بلاده لم ولن تتأخر عن دعم السودان (الذي يشارك في التحالف الذي تقوده المملكة باليمن)، وأن هناك فرص لزيادة التعاون تم التأكيد عليها.
وبلغ عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها السودان منذ الشهر الماضي، وفقاً للإحصاءات الحكومية 29 قتيلا، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40 قتيلا.
وتجددت الاحتجاجات في 5 مدن سودانية كبيرة، الخميس، من بينها الخرطوم، وعدد من قرى ومناطق شمالي ووسط البلاد، منددة بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومطالبة بتنحي البشير.
وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم.

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