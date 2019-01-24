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"حماس" تدين محاولة الانقلاب على الرئيس الفنزويلي مادورو

عرب وعالم

حماس
حماس

المصريون ووكالات

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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس "المحاولة الانقلابية الفاشلة" على الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو.
كما استنكرت الحركة في بيان وصل الأناضول نسخة منه، "التدخل الأمريكي السافر" في شؤون فنزويلا.
وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه الأربعاء، "رئيسًا مؤقتًا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
وقالت الحركة الفلسطينية: "ندين التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الفنزويلية".
واعتبر البيان أن التدخل الأمريكي "يأتي ضمن سلسلة مستمرة من السياسات الأمريكية العدائية تجاه الشعوب وخياراتها، ما يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين".
وأكّد "إشادة الحركة بالشعب الفينزويلي العصيّ على المؤامرات، وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية صاحبة الدعم التاريخي غير المشروط للقضية الفلسطينية".
وباندلاع الأزمة في فنزويلا، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.
فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.
ومؤخرا، توعدت واشنطن مرارًا بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية. -

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