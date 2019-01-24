  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:32 ص
بحث متقدم
تامر أمين

فتاة سورية تحرج تامر أمين أمام أحد المولات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

صحيفة كويتية تعتذر لـ"بن سلمان" بسبب زوجته

نوح : السيسي له " ألف عين"

"عكاشة": الرئيس السيسي أجرى العملية الجراحية بدون "بينج"

التوأم حسام وإبراهيم حسن

"آل الشيخ" يقرر إقالة التوأم من تدريب بيراميدز

توقف الصيد بكفر الشيخ نتيجة سوء الأحوال الجوية

الهدف الحقيقي من وقف الصيد في البحر الاحمر

عكاشة

توفيق عكاشة: هذا ما تفعله قنوات "الإخوان"

مجمع التحرير- أرشيفية

مصير المباني الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية

السادات والنقشبندي

أسرار وحكايات "السادات".. مع المشايخ والدعاة

مجلس أسر الشهداء

إعفاء أسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو

صلاح

سر اختفاء محمد صلاح من «السوشيال ميديا»

عقوبات أمريكية ضد مليشيات تدعمها إيران في سوريا

عرب وعالم

وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع عقوبات متعلقة بليبيا
وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع عقوبات متعلقة بليبيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فرض عقوبات جديدة على 9 قيادات سورية

#

نتنياهو لإيران: غادروا سوريا سريعا.. و"إلّا"

#

30 قتيلًا في ضربات للتحالف الدولي في شرق سوريا

#

نتنياهو: إسرائيل ستصعد المعركة ضد إيران في سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات ضد مليشيات "زينبيون" و"فاطميون" في سوريا، المدعومتين من إيران.
كما فرضت الوزارة، بحسب بيان صادر عنها، عقوبات على شركة "فارس إير قشم" الإيرانية للشحن الجوي، وشركة "فلايت ترافل إل إل سي" الأرمينية للخدمات الجوية.
وأوضح البيان أن استهداف الشركتين يأتي على خلفية ارتباطهما بخطوط "ماهان" الجوية الإيرانية (خاصة)، التي فرضت واشنطن عقوبات عليها عام 2011، لدورها في تسهيل أنشطة "الحرس الثوري".
يشار أن الحرس الثوري الإيراني، أسس "لواء فاطميون" من شيعة أفغان و"زينبيون" من شيعة باكستانيين؛ لجؤوا إلى إيران على خلفية اضطرابات في بلادهم؛ ومن ثم زج بهم للقتال في سوريا إلى جانب النظام بعد اندلاع الثورة عام 2011.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قوله إن النظام الإيراني "عديم الرحمة"؛ لاستغلاله اللاجئين إلى أراضيه، واستخدامهم دروعًا بشرية في سوريا، بدلًا من تقديم خدمات التعليم والصحة لهم.
وأرفقت الوزارة صورًا ومعلومات بشأن تورط "ماهان" و"فارس إير قشم" في دعم "مليشيات وإرهابيين"، إضافة إلى ما قالت إنها أدلة تثبت مواصلة "فلايت ترافل إل إل سي" في تقديم خدمات لطهران تنتهك عقوبات سابقة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»
» "الجندي": حداد المرأة على زوجها غير واجب
» توفيق عكاشة يسب مشاهديه على الهواء.. هذا ما قاله
» "فيفا" يعلن إيقاف حكم مدى الحياة لتعاطيه رشوة
» للمرة العاشرة.. اسم "محمد" الأكثر انتشارا بين مواليد أوسلو
» واشنطن: نسعى لقطع الإيرادات المالية عن مادورو
» السجن 5 سنوات لبائعي السجائر
» السعودية تطلق سراح رئيس مجموعة بن لادن
» الزمالك يتعادل إيجابيًا مع بيراميدز 3/3
» لجنة تحقيق: ارتفاع قتلى احتجاجات السودان إلى 29
» الأمم المتحدة تطالب السودان بتجنب "القوة المفرطة"

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية