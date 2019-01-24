26 قتيلا جراء الاضطرابات في فنزويلا منذ الإثنين

نقلت «وكالة ?الصحافة? الفرنسية» عن منظمة غير حكومية تأكيدها مقتل 26 شخصاً جراء الاضطرابات في ?فنزويلا? منذ الإثنين.
وكان رئيس الجمعية الوطنية «البرلمان» خوان غواديو قد أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بدلاً من ?نيكولاس مادورو? وقد اعترف بشرعيته كل من ?الولايات المتحدة? وكندا و?البرازيل? و?الأرجنتين? و?كولومبيا? و?البيرو?.
فيما أكد مادورو «أننا لا نريد العودة إلى عهد التدخلات الأميركية»، مشيراً إلى «أنني سأبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب الذي هو الوحيد من ينتخب رئيسا دستوريا لفنزويلا»، معلناً عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة.