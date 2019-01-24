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توفيق عكاشة: هذا ما تفعله قنوات "الإخوان"

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلام يعتبر أخطر سلاح يمكن استخدامه.
وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه يراقب على مدار الأسبوع الماضي الأحداث، ويراقب أيضًا الشائعات التى تطلقها قنوات الخرفان، قنوات إخوان الشيطان- على حد قوله-، معقبًا: "أنا نصحتهم يطلقوا هذه القنوات من مستشفيات الأمراض العقلية بالعباسية، بس هما مسمعوش نصيحتي".
وأضاف "عكاشة" أن قنوات الإخوان تعاني  من إنفصام في الشخصية، وغير قادرين على تصديق الواقع، ويهدفوا من خلال قنواتهم للعودة للحكم مرة أخرى، متسائلًا: "بأي عقل أو منطق؟".
وتابع "عكاشة": "عندما يكون هناك شخص أو فريق لا يصلح بمعنى الكلمة للحكم، والجميع يعلم ذلك بإستثناءه هو، ويريد أن يعود للحكم، ويستخدموا في سبيل ذلك إطلاق الشائعات، يبقى مكانه مستشفى الأمرض العقلية".


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