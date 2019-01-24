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مادورو يعلن إغلاق سفارة وقنصليات فنزويلا لدى أمريكا

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رئيس فنزويلا يهدد بسجن معارضيه
رئيس فنزويلا يهدد بسجن معارضيه

المصريون ووكالات

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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الخميس، إغلاق سفارة وقنصليات بلاده لدى الولايات المتحدة وسحب جميع الموظفين الدبلوماسيين منها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مادورو بمناسبة افتتاح السنة القضائية لعام 2019، في العاصمة كاراكاس.
وقال مادورو إن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، مضيفا: "اتخذنا قرار إغلاق سفارتنا وجميع قنصلياتنا لدى الولايات المتحدة".
وتابع: "سنسحب جميع الموظفين الدبلوماسيين، اللذين سيصلون بلادنا السبت".
وتشهد فنزويلا اضطرابات داخلية إثر إعلان رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، خوان غوايدو، الأربعاء، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، أعقبه إعلان الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
بدوره سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته دول في المنطقة.
من جانب آخر؛ أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية "مادورو"، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.
تجدر الإشارة أن واشنطن توعدت مرارًا في الآونة الأخيرة بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.
وتعيش البلاد منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ما فاقم الاستقطاب السياسي ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية. -

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