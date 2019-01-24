لجنة أطباء السودان: مقتل محتجين اثنين أحدهم نتيجة للتعذيب

24 يناير 2019 - 10:40 م

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الخميس، مقتل متظاهرين اثنين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، أحدهما إثر تعرضه للتعذيب".



جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الأطباء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.



وأوضح البيان، أن "أحد القتلى طالب جامعي يدعى محجوب التاي محجوب، توفي إثر تعرضه للتعذيب من قبل أفراد أمنيين بأحدى المعتقلات".



ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السودانية حول الحادثة.



وقالت اللجنة، إن القتيل الثاني "طالب جامعي أيضا ويدعى عبد العظيم أبوبكر، توفي نتيجة لإصابته بطلق ناري في الصدر"، دون مزيد من التفاصيل.



وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس النيابة العامة المكلف بالتحقيق في الأحداث الأخيرة بالسودان، عامر محمد إبراهيم، عن وفاة متظاهر (عبد العظيم أبو بكر)، في احتجاجات بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، دون توضيح لسبب الوفاة.



















وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجت التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي، وفقاً للإحصاءات الحكومية إلى 29 قتيلا، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40 قتيلا.







