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السودان.. وفاة متظاهر في احتجاجات بأم درمان

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احتجاجات السودان
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أعلن رئيس النيابة العامة المكلف بالتحقيق في الأحداث الأخيرة بالسودان، عامر محمد إبراهيم، عن مقتل متظاهر، الخميس، في احتجاجات بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.
كما أعلن إبراهيم، عن ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 29.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، وفق مراسل الأناضول.
وقال إبراهيم "تلقينا بلاغ بوفاة عبد العظيم أبوبكر (24 عاما) أثناء تظاهرات اليوم (الخميس) في أم درمان، وتم تحويل الجثة إلى المشرحة"، دون توضيح لسبب الوفاة.
وأضاف أن قتلى الاحتجاجات منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغ "29 حالة وفاة". 
وأكد إبراهيم، أن النيابة العامة تواصل التحقيقات في حالات الوفاة والإصابات في الأحدث، وستقوم باستجواب الأطباء الذين أشرفوا على علاج الإصابات".
وناشد ذوى المتوفين بتقديم ما لديهم من معلومات للنيابة، وكذلك كل من يملك معلومة عليه تقديمها للنيابة.
وتجددت الاحتجاجات في 5 مدن سودانية كبيرة، الخميس، من بينها الخرطوم، وعدد من قرى ومناطق شمالي ووسط البلاد، منددة بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
ونددت الاحتجاجات في البداية بتدهور الأوضاع المعيشية في السودان، ثم بدأت تطالب بإسقاط نظام البشير.‎
وفي يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة، أنها تحقق في بلاغات بـ 24 وفاة و131 إصابة، سقطوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي.
وفي 31 ديسمبر الماضي، أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرارا جمهوريا بـ"تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث" التي رافقت الاحتجاجات.
وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر 2018، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم.‎

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