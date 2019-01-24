» الزمالك يتعادل إيجابيًا مع بيراميدز 3/3

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدوري العام.

وفي أكثر مباريات الدوري متعة وإثارة تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق فرجاني ساسي في الدقيقة 6 قبل أن يتعادل إريك تراواي لنادي بيراميدز في الدقيقة 15 قبل أن يسجل كينو الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 37 إلا أن محمود علاء سجل التعادل في الدقيقة 40 من ضربة رأس بعدها سجل ساسي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 64 وخطف بيراميدز التعادل عن طريق الوافد الجديد عمر خربين في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة بطولة الدوري المصري، برصيد 42 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني، برصيد 39 نقطة.


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