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كشف لغز العثور على جثة تاجر مواشٍ مشنوقًا

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تمكن رجال مباحث مركز شرطة ملوى بالمنيا من كشف لغز العثور علي جثة تاجر مواشي مشنوق بالزراعات فى أقل من 24 ساعة، والذى تبين أن وراء الواقعة شقيقين بسبب خلافات مالية .

وكان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من مباحث ملوى يفيد بالعثور على جثة تاجر مواشي مشنوق بالزراعات.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا المقدم علاء جلال رئيس وحده المباحث، وبإجراء البحث والتحرى تبين ان المجنى عليه يدعى محمد أحمد طلبه 44 سنة تاجر مواشي ومقيم بمركز أبوقرقاص.

وبفحص تحركات وعلاقاته المجنى عليه توصل الرائد أحمد رأفت رئيس المباحث والنقباء محمد خليفة ومصطفي الحصري معاون المباحث ومصطفي سامي فريق البحث إلى أن شقيقان من قرية الروضة وهما، "احمد . ق" 31 سنه تاجر مواشي و"رضا . ق" 21 سنة فلاح وراء ارتكاب جريمة قتل المجني عليه وذلك على خلفية مديونية لصالح المجنى عليه، بمبلغ مالي ويطالبهما بالسداد عده مرات الا انهما كانا يتهربا منه واتفقا علي قتله .

وتضمنت التحريات قيام المتهمان بايهام المجنى عليه بجاهزية المبلغ للسداد وقاما باستدعائه الى منزلهما  ثم ادعيا أن المبلغ لدى احد اصدقائهما بالزراعات وتوجه معهم مستقلين دراجة بخارية وعند وصولهم الى مكان الجريمة قام المتهمان بالانقضاض عليه وشنقه بحبل حتي تأكدا من وفاته فقاموا بإخفاء جثته داخل زراعات القصب وقاموا بالاستيلاء علي مبلغ مالي كان بحوزة المجنى عليه وهاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان واعترفوا بارتكابهما الواقعة وارشدا على المسروقات وقاما بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة والتى قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق.

 

 


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