ضبط 90 ألف لتر سولار قبل ترويجها بالسوق السوداء

24 يناير 2019 - 09:43 م

نجحت مباحث التموين بالقليوبية،في إحباط ترويج 90 ألف لتر سولار بالسوق السوداء ، بشبين القناطر ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية ، إخطارا بضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المُدعمة من قبل الدولة ، وعدم إثباته الكميات الواردة للمحطة وعدم تدوين أرقام العدادات السرية، وتم ضبط كميات قدرها 90,000 تسعون ألف لتر سولار و بنزين 80 تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.