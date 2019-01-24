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مسيرة بغزة دعما للمعتقلين الفلسطينيين

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مسيرات غزة (أرشيفية)
مسيرات غزة (أرشيفية)

وكالات

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فلسطين

غزة

مسيرة

شارك عشرات الفلسطينيين بقطاع غزة، مساء الخميس، في مسيرة دعت إليها حركة "حماس"، تضامنًا مع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من مساجد القطاع وتوقفت وسط مدينة غزة، لافتات ترفض الإجراءات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين.

والإثنين، أُصيب أكثر من 100 معتقل في سجن "عوفر" الإسرائيلي، غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية، جراء اعتداءات قوات الأمن التابعة لإدارة السجون عليهم، حسب بيان صادر عن المعتقلين.

وفي كلمة على هامش المسيرة، قال إياد أبو فنونة، أسير محرر (ينتمي لحركة حماس)، إن "تحرير الأسرى من سجون الاحتلال على سلم أولوياتنا".

وأضاف: "لن نختلف على قضية الأسرى العادلة في مواجهة العدو، فكرامة الأسرى هي كرامة للأمة العربية والإسلامية".

ولفت "أبو فنونة" إلى أن "عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، لن يروا أبناءهم حتى يدفعوا ثمن حرية أسرانا".

وتحتجز "حماس" منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان لم يعرف حتى اليوم مصيرهم، وترفض الحركة تقديم معلومات عمّا إذا كان المحتجزين على قيد الحياة.

فيما تعتقل إسرائيل 1200 فلسطيني في سجن "عوفر"، ونحو 6 آلاف في كافة السجون، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير.


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