النائبة سحر طلعت تحيي رجال الشرطة في عيدهم

24 يناير 2019 - 09:39 م

وجهت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب التهنئة والتحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع قيادات وضباط وجنود الشرطة فى عيدهم الـ 67.

وقالت "مصطفى" فى بيان لها أصدرته اليوم إن جميع رجال وبواسل وصقور الداخلية يستحقون كل التحية والاحترام والتقدير من الشعب المصرى كله ويكفيهم شرفا وفخرا أنهم نجحوا بكل كفاءة واقتدار فى توفير الأمن والأمان والاستقرار للمصريين فى جميع أنحاء البلاد.

كما وجهت النائبة التحية لروح الشهداء الأبرار الأبطال البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر وشعبها مؤكدة أن كل أب وأم وطفل واخ واخت من أسر الشهداء يستحقون كل التحية والتقدير لأنهم قدموا أغلى ما لديهم فداء لمصر وشعبها.