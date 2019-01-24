الشرطة النسائية بمطار القاهرة تحتفل مع المسافرين بالورود

24 يناير 2019 - 09:37 م

حرصت عناصر الشرطة النسائية بمطار القاهرة الدولى، على الاحتفال بعيد الشرطة مع المسافرين بصالات السفر والوصول بالمطار، من خلال توزيع الورود والتقاط الصور التذكارية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارًا باعتبار اليوم الخميس، الموافق 24 من يناير 2019 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.