"مازن" يطالب الحكومة بتشغيل مستشفى الدعاة بسوهاج

24 يناير 2019 - 09:36 م

طالب النائب علاء مازن، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة سوهاج، وأمين الحزب بالمحافظة وزير الأوقاف ووزير قطاع الأعمال بتشغيل مستشفى الدعاة، بمديرية أوقاف سوهاج، مضيفا أنه يُجدد طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن عدم تشغيل المستشفى رغم انتهاء أعمال الإنشاء وتوفر كافة الأجهزة الطبية.

وقال مازن، فى بيان أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الأوقاف ووزير قطاع الأعمال أشار فيه إلى أن مستشفى الدعاة بمديرية أوقاف سوهاج مقامة منذ فترة كبيرة والأجهزة الطبية متوفرة منذ أكثر من عشر سنوات، ومتوقف تشغيلها نظرًا لوجود خلاف بين الشركة المنفذة والأوقاف.

وأوضح نائب المصريين الأحرار، أن الأجهزة الطبية اللازم متوفرة ولكن تسليم المبنى عالق حتى الآن، نظرا لوجود خلاف بين الشركة المنفذة وبين هيئة الأوقاف بشأن البند المالى من قبل الهيئة.