رئيس مصلحة الضرائب يكشف إعداد قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية

24 يناير 2019 - 09:35 م

كشف عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أنه تم إعداد قانون جديد يخص الإجراءات الضريبية لتوحيد ضرائب الدخل، والقيمة المضافة والدمغة ورسوم تنمية الموارد بما يسهل على المجتمع الضريبي.

وأكد خلال لقائه بأعضاء لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية أمس أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من ميكنة كافة الإقرارات الضريبية من خلال منظومة جديدة بما يتوازى مع التطور التشريعي في منظومة الضرائب.

أضاف أن الميكنة ستسهم في إزالة جميع المعوقات التي تواجه العمل الضريبي خلال المرحلة القادمة.

وقال إنه سيتم خلال أيام إصدار كتاب دوري من مصلحة الضرائب يوضح للشركات سبل حساب نسبة الـ2.5 % المنصوص عليها كقيمة للمساهمة التكافلية في الإيرادات في التأمين الصحي.

وأشار إلى أن المصلحة تعمل من خلال التكنولوجيا الحديثة على تطوير إجراءات التعامل الضريبي موضحًا أنه سيتم بث عدة فيديوهات على موقع وزارة المالية تشرح للممولين كيفية تقديم الإقرارات الضريبية.

وكانت وزارة المالية قد ألزمت جميع المسجلين بتقديم الإقرارات الضريبية عن القيمة المضافة إلكترونيا بدءًا من أول يناير 2019.