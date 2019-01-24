  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:24 م
بحث متقدم
مجمع التحرير- أرشيفية

مصير المباني الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية

السادات والنقشبندي

أسرار وحكايات "السادات".. مع المشايخ والدعاة

مجلس أسر الشهداء

إعفاء أسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو

البشير واستعراض الجيش السوداني

اشتباكات بين الجيش والأمن السوداني

صلاح

سر اختفاء محمد صلاح من «السوشيال ميديا»

أرشيفية

السجن 5 سنوات لبائعي السجائر

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا دوليًا في مقتل خاشقجي

سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو

خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»

مصر تتسلم الدفعة الثانية من طائرات "رافال "

مصر تقترب من شراء 12 مقاتلة «رافال» إضافية

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"

جيش فنزويلا: ما يحدث انقلاب على الرئيس الشرعي

الأمم المتحدة تطالب السودان بتجنب "القوة المفرطة"

عرب وعالم

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

وكالات

أخبار متعلقة
#

نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من المرشحين لرئاسة البنك الدولي

#

سفير مصر بكينيا يقدم أوراق اعتماده لدى «الأمم المتحدة» بنيروبي

#

مشاركة السيسي تعطى زخمًا لمناقشات الأمم المتحدة

#

وثيقة مسربة تكشف اتفاقًا بين الأمم المتحدة والحوثيين

الأمم المتحدة

السودان

احتجاجات

طالبت الأمم المتحدة، الخميس، قوات الأمن السودانية بتجنب "استخدام القوة المفرطة" ضد المحتجين على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال المسؤول الأممي، "نحن نطالب جميع الأطراف بالامتناع عن العنف، ويشمل ذلك استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن السودانية".

وتجددت الاحتجاجات في 5 مدن سودانية كبيرة، الخميس، منددة بالأوضاع الاقتصادية في البلاد ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وقال تجمع المهنيين السودانيين (مستقل يضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين)، في بيان، إن مدن الخرطوم (وسط)، القضارف (شرق)، ومدني والمناقل (شرق) وسنار (جنوب شرق) شهدت احتجاجات ومظاهرات ‎ .

فيما تداول ناشطون بأن محتجون بقرى: ودالترابي، والكسمبر، والتكلا، في ولاية الجزيرة (وسط)، أغلقوا الطريق الرئيسي الذي يربط وسط البلاد بالعاصمة الخرطوم.

وفي الخرطوم، خرجت مظاهرات احتجاجية في أحياء العباسية، وأمبدة، والكلاكلة، وفقا لتجمع المهنيين.

والأربعاء، أعلن تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة، عن 17 موقعًا لتجمع المحتجين، تمهيدًا للتحرك في "مواكب التنحي"، صوب قصر الرئاسة في الخرطوم، الخميس، إضافة إلى مواكب شاملة في مدن وقرى في أنحاء البلاد المختلفة.

وعلى خلفية الاحتجاجات، اتهم الرئيس البشير، الأحد، "مندسين ومخربين" من حركات مسلحة متمردة بقتل المحتجين داخل المظاهرات بهدف تأجيج الصراع والفتنة في البلاد.

كما اتهمت الحكومة السودانية، "الحزب الشيوعي" (معارض) وحركة "جيش تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد نور" (متمردة)، بإدارة "تحركات" خلال الاحتجاجات الحالية، لضرب استقرار وأمن البلاد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة تشيلسي وتوتنهام
» السعودية تطلق سراح رئيس مجموعة بن لادن
» الزمالك يتعادل إيجابيًا مع بيراميدز 3/3
» لجنة تحقيق: ارتفاع قتلى احتجاجات السودان إلى 29
» الأمم المتحدة تطالب السودان بتجنب "القوة المفرطة"
» ننشر أسماء الضحايا والمصابين في حادث الشرقية
» جماهير الزمالك تهاجم حسام حسن
» قاسم باشا يتأهل إلى ربع نهائي كأس تركيا
» إثيوبيا.. القبض على قيادات بالحزب الحاكم
» فتاة: والدي يعتدي علي جنسيًا منذ 3 أشهر
» كأس آسيا.. إيران تصطدم باليابان في نصف النهائي

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية