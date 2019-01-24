ضبط عصابة «تجمع التبرعات لوزارة الداخلية»

24 يناير 2019 - 09:27 م

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية قال خلاله إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص ادعى خلاله أنه لواء شرطة، وطلب منه بالتبرع بمبلغ مالى لحضور حفل تحت رعاية وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة فى 25 يناير.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين أن وراء الواقعة، "حسن. ع. ع"، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى قضيتى "تبديد"، "محمد ع. ع"، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى 3 قضايا "تلقى تبرعات، تبديد"، "أحمد ع. م"، مقيم بمحافظة القليوبية.

كما تبين قيام الأول والثانى بإنشاء شركات وهمية تحت مسمى "المؤسسة الوطنية، المركز المصرى، مؤسسة الوحدة الاقتصادية، مركز القاهرة للمؤتمرات"، وقاما بالإعلان عن تنظيم مؤتمرات اقتصادية وأمنية تُقام بالبلاد، ويحضرها بعض الشخصيات العامة ومستشارين بجهات أمنية ومالية، خلافا للحقيقة، آخرها مؤتمر زعما إقامته تحت مسمى "رجال الشرطة الأمن والأمان ودورها المجتمعى والإنسانى بمناسبة عيد الشرطة"، "عيد الكرامة المصرية" المزمع إقامته بأحد الأندية، بقصد الاحتيال على أصحاب الشركات والمؤسسات المالية الكبرى والاتصال هاتفيا بهم طالبين منهم شراء دعوات حضور للمؤتمر أو رعاية المؤتمر بمبلغ مالى، ولإمعان النصب وإدخال الغش والتدليس على أصحاب تلك المؤسسات قاما بانتحال اسم لواء شرطة حال اتصالهم بتلك المؤسسات لدعوتهم لحضور المؤتمر، كما ادعيا أن المؤتمر تحت رعاية وزارة الداخلية بحضور قيادات أمنية مشرفة على المؤتمر، بينما يتولى الثالث تسليم الدعوات للحضور لأصحاب الشركات والمؤسسات المجنى عليها واستلام المبالغ المالية سواء نقدًا أو بشيك بنكى، وعقب استلام المبالغ المالية التى يتم الاستيلاء عليها يتقاسماه فيما بينهم وغلق هواتفهم المحمولة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين فى مقر إحدى الشركات الوهمية، التى أعلنوا عن إنشائها بدائر قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وعُثر بحوزتهم على دعوات معدة للتوزيع لحضور مؤتمرات متعددة وخطابات لأصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى وقوائم تحوى بيانات وأرقام تليفونات تلك الشركات، دليل تليفونات "موسوعة الصناعة المصرية، دليل مصر والشرق الأوسط" يستخدمه المتهمون فى الحصول على هواتف وعناوين الشركات والمؤسسات المجنى عليها، أكلاشيهات تقرأ بصماتها "المؤسسة الوطنية، المركز المصرى، مؤسسة الوحدة الاقتصادية، مركز القاهرة للمؤتمرات"، 8 هواتف محمولة يتم استخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى، وسابقة قيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من شركتين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.