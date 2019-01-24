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إيقاف «هنري» عن تدريب موناكو

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المصريون

موناكو

هنري

أعلنت إدارة نادي موناكو، تعليق تدريب الفرنسي تيري هنري، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تدهور نتائج الفريق، في الفترة الأخيرة.

ونشر النادي بيانًا رسميًا اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي قائلًا: "إدارة نادي موناكو تعلن أنها قررت تعليق تيري هنري ، عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من اليوم، في انتظار القرار النهائي".

ومن المقرر أن يقود فرانك باسي مساعد تيري هنري، تدريب الفريق يوم الجمعة.

وكان هنري تولى تدريب الفريق في شهر أكتوبر الماضي خلفًا لليوناردو جارديم، ويحتل موناكو المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة.


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