ضبط صاحب شركة وسائق بحوزتهما 10 ملايين جنيه

24 يناير 2019 - 09:24 م

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهما نحو 10 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة قيام كلٍ من (محمد.ف.ى)، 43 عاما، صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وعبدالحميد.ا.ع، 35 عاما، سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وكذلك تجميع كروت الصرافة الآلي لمواطني إحدى الدول العربية، وسحب محتواها بالبلاد وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى وإرسالها إليهم مقابل عمولة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورين متلبسين بدائرة قسم شرطة الرمل داخل سيارة خاصة بالمتهم الأول، وبتفتيشهما والسيارة عثر بحوزتهما على 9 ملايين و43 ألفًا و839 جنيهًا مصريًا، إضافة إلى 51 ألف دولار أمريكى و11 كرت صراف آلي خاصة ببنوك بإحدى الدول العربية و15 إيصال إيداع نقدية ببنوك مختلفة مودعة بمعرفة المتهمين لعملاء مختلفين و4 كروت صراف آلي خاصة ببنوك مصرية باسم المتهم الأول و2 دفتر شيكات، أحدهم بالعملة المصرية، والآخر بعملة الدولار الأمريكي خاص بالمتهم الأول، و4 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهما، و3 هواتف محمولة.

بمواجهة المذكورين أقرا بارتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهما حصيلة نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.