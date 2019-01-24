» ننشر أسماء الضحايا والمصابين في حادث الشرقية

24 يناير 2019 - 09:20 م

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، على حالات مصابي حادث إنقلاب سيارة نصف نقل نتيجة انفجار الإطار الخاص بها على طريق "بلبيس / الإسماعيلية" أمام كوبري الفل بمركز أبو حماد.

وأسفر عن وفاة 3 أشخاص و إصابة 17 آخرين تم نقلهم لمستشفيى أبو حماد المركزي والأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة متمنيًا لهم الشفاء العاجل و العودة لمنازلهم.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وجود 9 حالات تحت الملاحظة بمستشفى الأحرار وتم توفير كافة أوجه الرعاية الصحية و العلاجية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى ، مشيرًا إلى خروج باقي الحالات بعد تلقيهم للرعاية الصحية و العلاجية وتماثلهم للشفاء.

وجاءت أسماء المتوفين والمصابين بالحادث والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وهم "ياسمين السيد هاشم - أسماء السيد هاشم - أسماء صلاح محمد عبد الحميد".

وإصابة 17 آخرين وهم "محاسن محمد إسماعيل – أحمد جمعه محمد شحاته – علاء السيد إبراهيم – إسماعيل محمود زكي – محمد شحته محمد عبد ربه – إسراء السيد علي – نورا محمود زكي – أمينة محمد سعد – سماح محمد سليمان – إسراء راشد محمد – رضا محمد إسماعيل – محمود خالد صقر – علوي إبراهيم السيد – نورا حسين ماهر – إيمان إسماعيل عبد الحكيم – ياسمين إبراهيم عبد الحكيم - أسماء عبد الباسط السيد".