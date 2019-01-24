الأحد.. "الاستثمار في جنوب السودان" ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

24 يناير 2019 - 09:17 م

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع جمعية صداقة مصر وجنوب السودان، ندوة تحت عنوان "الاستثمار في جنوب السودان" يوم الأحد 27 يناير الجارى، في السادسة مساء بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

يتحدث في الندوة اللواء حمدي لبيب، العميد خالد فهمي، الدكتور حماد حسن رئيس جمعية جنوب السودان، بحضور كوكبة من الباحثين والدبلوماسيين السودانيين وأعضاء السفارة السودانية بالقاهرة .