البرادعي: أدعو الجميع لنبذ الخلافات

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الثورة

الخلافات

البرادعي

دعا الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، كل مصري ومصرية إلى نبذ الخلافات، التي وصفها بـ"المصطنعة والمدمرة"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

وقال "البرادعي"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "فى عيد الثورة أسأل كل مصري ومصرية أن ينبذوا الخلافات المصطنعة والمدمرة، ويفهموا أن مستقبلهم مرهون بالعيش معًا كمصريين متساويين فى الحقوق والواجبات، في مجتمع قائم على الحرية والكرامة، وعلى التضامن والتسامح.

وتسائل "البرادعي"، في تغريدته، "هل يمكن أن نعود إلى  أيام أخرجت أجمل ما فينا "ارفع رأسك فوق أنت مصري)"؟


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