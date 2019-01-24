» فتاة: والدي يعتدي علي جنسيًا منذ 3 أشهر

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اتهمت فتاة في العقد الثالث من العمر والدها بالاعتداء جنسيا على شقيقتها الصغرى، وقالت إنه "اعتاد تكرار جريمته منذ 3 شهور متواصلة بدائرة السنطة".

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من "ع.أ"، تتهم والدها "أ.ص" بممارسة الجنس مع شقيقتها الصغرى عدة مرات منذ 3 شهور.

وبعد تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 619 إداري السنطة، وقررت النيابة العامة إحالة الضحية الصغيرة للطب الشرعي وتولت التحقيق.


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