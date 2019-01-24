«الشحات» يكشف سبب عدم احتفاله أمام المقاصة

24 يناير 2019 - 08:52 م

أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على مصر المقاصة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية اللقاء فى تصريحات لقناة الاهلى :"الحمد لله على المكسب وكنا بحاجة ماسة إليها وتحقق أمام فريق محترم وكبير.

وتابع "ليس من المعقول أن أحتفل بالهدف الذي أحرزته لأن المقاصة بيتي وله فضل كبير على حسين الشحات، وكنا بحاجة في هذا المكسب والشئ الأهم ن تعود الثقة لفريق الأهلي الذي ينافس على جميع الألقاب وقادرون على تحقيق اللقب".

وواصل :"أهم شئ التركيز في المباريات المقبلة، وأغلقنا صفحة مباراة اليوم، ونبدأ في التركيز في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة..أتمنى أن تعود الجماهيرمرة أخرى للمدرجات لأنهم الروح للاعبين، وأوجه لهم رسالة بأن الأهلي يمرض ولا يموت وقادر على تحقيق الألقاب".