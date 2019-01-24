» عودة 953 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم

24 يناير 2019 - 08:35 م

أعلن الأمن العام اللبناني، الخميس، تأمين عودة 953 لاجئًا سوريًا بشكل طوعي إلى بلادهم، في دفعة تعتبر الـ16 من نوعها منذ منتصف 2018.

وأوضح الأمن العام، في بيان، أن العملية تمت بالتنسيق مع النظام السوري، وبإشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR ).

ونقلت حافلات، اللاجئين من مناطق مختلفة في لبنان إلى بلادهم، عبر معبري "المصنع" (شرق) و"العبودية" (شمال) الحدوديين.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت بيروت عودة أكثر من 87 ألف لاجئ سوري في إطار برنامج عودة طوعية.

وتقدر البلاد عدد السوريين الذين لجؤوا إليها، بسبب الحرب المستمرة منذ 2011، بنحو مليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.