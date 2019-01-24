» معاينة جثث الضحايا الأربعة بأكتوبر

24 يناير 2019 - 08:34 م

انتقلت النيابة العامة، إلى مكان واقعة العثور على أسرة مكونة من 4 أفراد متوفية داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ فريق النيابة تحت إشراف المستشار مدحت مكي المحامى العام الأول لنيابات أكتوبر، التحقيق فى الواقعة، وإجراء معاينة ومناظرة جثمان الضحايا الأربعة.

وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وتبين من خلال المعاينة سلامة منافذ الشقة بالكامل، ووجود المتعلقات الشخصية بجوار المتوفيين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكان التحريات الأولية قد أشارت إلى أن اسباب الوفاة إصابة الضحايا بتسمم نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، وأضافت المصادر، أن المناقشة الأولية للجيران، أكدت أن الضحايا أصيبوا بحالة إعياء شديد منذ قرابة أسبوع، وذهبوا إلى المستشفيات أكثر من مرة، وفوجئوا بيهم متوفيين صباح اليوم.

وأوضحت المصادر، أن فريق من ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، انتقلوا إلى مكان الواقعة، ويواصل فريق البحث تحت قيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبوالخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم محمد داود رئيس المباحث، المعاينة ومناقشة أقارب وجيران المتوفيين للوقوف على أسباب الواقعة، وأمر اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.