بوتين: يؤكد دعمه للرئيس الفنزويلي مادورو

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فنزويلا

بوتين

انقلاب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، دعمه لفنزويلا في أزمتها السياسية التي وصفها بـ"المدعومة خارجيا".ووفق بيان صادر عن الكرملين، استنكر بوتين، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا".

واعتبر الرئيس الروسي أن "التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا يمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وشدد على ضرورة حل المشاكل في إطار الدستور.وأكد مواصلة التعاون بين روسيا وفنزويلا على كافة الأصعدة.

وتشهد فنزويلا اضطرابات داخلية إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، الأربعاء، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أعقبه إعلان الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وقبل أيام، أدى مادورو اليمين الدستورية إثر فوزه بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات، في انتخابات رئاسية جرت في 20 مايو 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات، معتبرين أن "مخالفات واسعة النطاق" شابتها. -


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