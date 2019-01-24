» السجن 13 عاماً لرئيس أوكرانيا السابق لإدانته بـ«الخيانة»

24 يناير 2019 - 08:32 م

قضت محكمة أوكرانية، اليوم الخميس، غيابيا على الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش، بالسجن 13 عاما، لإدانته بتهمة "الخيانة العظمى".

وأدانت محكمة منطقة "أوبولونسكي" في العاصمة كييف، يانوكوفيتش" بتهمة "الخيانة العظمى"، على خلفية استدعائه قوات عسكرية روسية إلى البلاد عام 2014.

وقالت المحكمة إن يانوكوفيتش بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مارس 2014، يطلب منه فيها إرسال قوات عسكرية للسيطرة على الاضطرابات التي كانت تشهدها البلاد حينها.

واعتبرت المحكمة الرسالة دليلا على دعم يانوكوفيتش "لممارسات روسيا التخريبية ضد البلاد".

يذكر أن يانوكوفيتش فرّ في 2014 إلى روسيا، عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأوكرانية ومتظاهرين معارضين لإدارته.

ويأتي قرار إدانة يانوكوفيتش وسط تصاعد التوتر بين موسكو وكييف، منذ نهاية نوفمبر الماضي، إثر مهاجمة قوات بحرية روسية لسفن أوكرانية في مضيق كيرتش، بين بحر آزوف والبحر الأسود، بحجة انتهاكها المياه الروسية.

وبدأت الأزمة بين البلدين بعد الإطاحة بنظام يانوكوفيتش الذي كان مقربا من موسكو أواخر 2013، وبدء التدخل الروسي في البلاد بشكل مباشر، إلى جانب دعم انفصاليين، في مناطق دونباس والقرم.