» لماذا وبخ السادات نجل الشيخ «مصطفى إسماعيل»؟

24 يناير 2019 - 08:06 م

كان الشيخ مصطفى إسماعيل، محبوبًا من الرؤساء والملوك فعندما سمعه الملك فاروق"صدفة" بعث إليه بسيارة خاصة إلى قريته، لتأخذه مباشرة إلى قصر عابدين، وكان يناديه بـ"مصطفى بك".

كما أحبه الرئيس محمد نجيب، وقرر أن يستمر قارئا رسميًا للرئاسة، ونفس الأمر فعله الرئيس جمال عبد الناصر الذى أحبه كثيرًا وقرّبه وكان يطلب منه القراءة حتى فى أوقات فراغه.

وكان الأكثر منهم جميعًا الرئيس الراحل أنور السادات، حيث أصبح الشيخ إسماعيل يمثل شيئًا مريحًا بالنسبة له فاصطحبه فى جميع رحلاته داخل مصر، وكان له مكانة كبيرة فى قلب وعقل السادات وحاول كثيرًا تقليد الشيخ مصطفى إسماعيل، والذى كان يضحك كثيرًا.

ونتيجة اهتمام الرئيس السادات بالشيخ إسماعيل، علم أن هناك مشكلة بينه وبين الشيخ محمود الحصرى، وكان السادات فى إحدى قراءات الشيخ إسماعيل، فانتظر حتى انتهى منها وناداه فلما اقترب منه احتضنه الرئيس وقال له: «عايزك لازم تعدى على علشان فيه موضوع مضايقك نتكلم فيه شوية».

وعاد الشيخ مصطفى إسماعيل إلى المنزل ليجد ابنه الأكبر "عاطف"، والذى كان فى إجازة من عمله بألمانيا، حيث أخبره بأنه التقى السيدة جيهان السادات بألمانيا وجلس معها فترة وأهداها سيارة إسعاف لمشروع خيرى، كانت تشرف عليه «واتبسطت جدًا من السيارة» وطلبت منها أن تعطى زوجها الرئيس خطابًا كتبته بخط يدى أخبره فيه بمشاكل بين الشيخ الحصرى وجميع المقرئين المصريين ومنهم والدى.

وأضاف نجل الشيخ، أن السيدة جيهان السادات أكدت لى قائلة: «خلاص الرسالة اعتبرها فى إيد السادات» وعندما سمع والدى هذه القصة رفض الذهاب للرئيس قائلاً لى «لا يمكن أن أشكو زميلاً لرئيس الدولة أنت مش عارف ممكن يحصل له إيه» حيث أكد نجل الشيخ أنه من يومها تعلم درس "الصفح عند المقدرة".

تتردد سفر الشيخ مصطفى إسماعيل مع السادات، إلى إسرائيل، وأنه وقتها رفض أن يقرأ أحد غيره فى بلد الأعداء.

ووفق ما صرح به نجله لاحقًا فى تصريحات صحفية، فإن الموضوع أن السادات طلب أن يكون الشيخ مصطفى إسماعيل ضمن البعثة الرسمية فى الزيارة التاريخية للقدس عام 1977 فى العيد وقد سافرت البعثة وكان لأبى شرف الانضمام لها وكان فضل الله كبيرًا علينا عندما قرأ القرآن الكريم فى تلك البقعة الغالية على العرب جميعًا.

وأضاف: لكن للأسف هناك بعض الصحف كتبت كذبًا أن الذين سافروا مع الرئيس هم الشيخ الطبلاوى والشيخ نصر الدين طوبار، بالرغم من أن التليفزيون الرسمى نقل الصور ولم يظهر فيها سوى مصطفى إسماعيل وعندما اتصلت بهم من أين جاءوا بهذا الكلام لم يردوا بإجابات دقيقة.

وتابع قائلاً: وسألت والدى الذى أكد أنه الوحيد من بين المقرئين المصريين، الذى تواجد فى هذه الرحلة الرائعة، وانتهى الموضوع بكشف زيف بعض الكتابات والأيادى التى لا يمكن أن نصفها سوى بالمستفيدة.

وعن قيام نجله بكتابة خطاب للسادات، لإخباره بمشاكل المقرئين مع الشيخ محمود خليل الحصرى دون علم والده، قال نجل الشيخ: كنت أرى أن والدى وزملاءه وقتها الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ محمود على البنا وغيرهما، لا تحضرنى أسماؤهم الآن، يعيشون فى مشقة وحينما يتجمعون يقولون أشياء عن مكائد تحدث لهم ويتهمون فيها الحصرى، ولذلك قررت أن أساعدهم فى تخفيف الضغط عليهم عن طريق لقائى جيهان السادات، لأننى مكثت فى ألمانيا 47 عامًا، حيث كنت مهندسًا للديكور وقبلها كنت لاعبًا لألعاب القوى وتعرفنى كل الجالية المصرية هناك، وأيضًا السفراء جميعًا.

وأشار، إلى أنه عندما حضرت زوجة الرئيس، طلبوا منى لقاءها، وفعلاً التقيتها وقدمت لها الخطاب، وكان الشيخ الحصرى، يحاول أن يستخدم ابنته ياسمين الخيام فى الترويج له كونها تعرف الإعلام، وأيضًا كثيرًا ما أزاح المقرئين من أماكن تواجدهم وهو ما أزعجنا جميعًا، بحسب قوله.

وكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، من أقرب الناس والقرّاء إلى الشيخ مصطفى إسماعيل، ولعب معه الطاولة كثيرًا والشيخ البنا.

أما أصحابه من الفن، فكان محمد عبدالوهاب، حيث استعان بالشيخ فى إحدى أغنياته لوردة الجزائرية حيث استطاع أن ينهى الأغنية كما يقولون بـ«قفلة رائعة».

وتكرر الأمر كثيرًا، فهناك واقعة شهيرة حيث كان فى بهو الإذاعة وصادف تواجد أم كلثوم وعندما شاهدته وضعت يدها فى يده وأخذته إلى غرفة التسجيلات وقالت له: "يا شيخ مصطفى الأغنية دى مش عارفة أقفلها مش مريحانى".

وعندما استمع لها، طلب منها أن تغير من نبرتها وهى تغنيها وقال لها "اضغطى على الكام حرف دول شوية" واقتنعت أم كلثوم، وكانت سعيدة جدًا وأيضًا كان محمد الكحلاوى ومحمد قنديل ومحمد فوزى ورياض السنباطى من أشد المعجبين به وحرصوا جميعًا على حضور حفلاته.

وكان الشيخ، محبًا جدًا للأناقة فكان يشترى ملابسه من أفخم محلات الملابس وخاصة الساعات والروائح المستوردة.

واشتهر بالبذخ على الملابس والإكسسوارات، وكان دقيقًا لأبعد الحدود، وأيضًا حرص على اقتناء السيارات الفارهة، وكان يحب الأكل وخاصة الحمام حيث كان مغرمًا به وملأ البيت بأنواع الحمام واللحوم بجميع أشكالها والفواكه فقد كان نزيهًا جدًا محبًا للأكل بشكل كبير.

وبحسب رواية نجله، فقد كان يأكل صباحًا حمامًا ولحومًا مشوية كما عاش مرفهًا والدليل على ذلك أنه استقر بمنطقة الزمالك، لأنه كان يستمتع بالمكان وقربه من النيل فاشترى شقة ثم غيرها، وأخذ فيلا بالزمالك.

وقد كان الشيخ إسماعيل، مبتعدًا عن السياسة وقال لنجله ذات مرة جملة وكررها كثيرًا: «السياسة لعبة فلوس فى فلوس» وفسرها لى بأن كل المتنافسين على المقاعد والانتخابات والسلطة يبحثون عن السلطة من أجل المال.

وتوفى الشيخ رحمه الله فى 22 ديسمبر من عام 1978، بعد أن انتهى من قراءة القرآن الكريم فى افتتاح مسجد البحر بدمياط، حيث أصيب بانفجار بالمخ وظل فى غيبوبة لمدة ثلاثة أيام وصعدت روحه إلى بارئها ودفن فى المدفن الخاص به بجوار منزله بقرية ميت غزال.