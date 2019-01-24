عقد قران فتاة داخل قسم شرطة مدينة نصر

متابعات
استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لالتماس فتاة بعقد قرانها داخل ديوان قسم مدينة نصر أول حتى يتمكن والدها المحبوس إحتياطياً داخل القسم على ذمة إحدى القضايا من حضور عقد قرانها.
وتم عقد القران وسط حضور ضباط أفراد القسم وتقدمت أسرة الفتاة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الإنساني في الإستجابة لإلتماسات المواطنين تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
فجر05:30 ص
فجر
05:30
شروق
06:57
ظهر
12:12
عصر
15:07
مغرب
17:27
عشاء
18:57