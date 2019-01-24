  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:47 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبيراميدز

مجلس أسر الشهداء

إعفاء أسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو

البشير واستعراض الجيش السوداني

اشتباكات بين الجيش والأمن السوداني

صلاح

سر اختفاء محمد صلاح من «السوشيال ميديا»

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"

جيش فنزويلا: ما يحدث انقلاب على الرئيس الشرعي

محافظ اسيوط

محافظ أسيوط يطلق النار من مسدسه

أرشيفية

السجن 5 سنوات لبائعي السجائر

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا دوليًا في مقتل خاشقجي

سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو

خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»

عواصف ترابية

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا

«أردوغان» يعلن دعمه لرئيس فنزويلا الشرعي وينتقد «ترامب»

عرب وعالم

أردوغان وترامب
أردوغان وترامب

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

جيش فنزويلا: ما يحدث انقلاب على الرئيس الشرعي

#

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان وترامب بشأن سوريا

#

تركيا تقرر إقامة "منطقة آمنة" في سوريا

#

ترامب يرغب بالعمل مع أردوغان لبحث هذا الأمر

أردوغان

فنزويلا

ترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه أصيب بالصدمة جرّاء تصريح لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، اعترف فيه برئيس برلمان فنزويلا خوان غوايدو، "رئيسًا انتقاليًا"، بدلًا من "نيكولاس مادورو" المُنتخب.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته المالطية ماري لويز كوليرو بريكا، في العاصمة التركية أنقرة، "كشخص يؤمن بالديمقراطية، فإن تصريح ترامب، أصابني بالصدمة"، مشددًا على أن مادورو، فاز بالرئاسة عبر صناديق الانتخاب.

وأضاف أردوغان، أن الرئيس الفنزويلي مادورو "اتصل بنا دون تأخر للإعراب عن دعمه إثر محاولة 15 يوليو 2016 الانقلابية الفاشلة".

واعتبر أن عدم احترام نتائج الانتخابات ينافي المبادئ الديمقراطية، وأن على "الذين يكافحون من أجل الديمقراطية الوقوف إلى جانب نتائج صناديق الاقتراع".

وأكد الرئيس التركي، ثقته بقدرة الرئيس الفنزويلي تجاوز الأزمة، وبوقوف الشعب "وراء قائده الذي انتخبه، سيما إذا واصل مادورو الصمود والسير في الطريق الذي يؤمن به".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تسمم وكيل وزارة الصحة بأسيوط وأسرته
» الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا
» قيادي بالجماعة الإسلامية يطالب بإنهاء مظاهرات السودان
» السجن 13 عاماً لرئيس أوكرانيا السابق لإدانته بـ«الخيانة»
» معاينة جثث الضحايا الأربعة بأكتوبر
» عودة 953 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم
» حقيقة انعقاد مجلس الأمن بشأن فنزويلا
» لماذا وبخ السادات نجل الشيخ «مصطفى إسماعيل»؟
» «أردوغان» يعلن دعمه لرئيس فنزويلا الشرعي وينتقد «ترامب»
» رسميًا.. «وردة» ينتقل إلى أتروميتوس اليوناني
» قطر لدول المقاطعة: لا بديل عنا

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية