» رسميًا.. «وردة» ينتقل إلى أتروميتوس اليوناني

24 يناير 2019 - 07:50 م

أعلن مسئولو باوك اليوناني، اليوم، الخميس، إعارة عمرو وردة صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطني، إلى صفوف أتروميتوس لمدة 6 أشهر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وتعد هذه المرة الثانية التي يرتدي فيها عمرو وردة قميص أتروميتوس بعدما سبق وأن لعب ضمن صفوفه معاراً الموسم الماضي قادماً من باوك.

ولعب عمرو وردة مع أتروميتوس 28 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى

وخاض عمرو وردة 22 مباراة مع باوك بمختلف المسابقات اليونانية والاوروبية الموسم الحالي سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع هدفاً أخر وينتهي تعاقده مع النادي في 2020.