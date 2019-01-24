  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:47 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبيراميدز

مجلس أسر الشهداء

إعفاء أسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو

البشير واستعراض الجيش السوداني

اشتباكات بين الجيش والأمن السوداني

صلاح

سر اختفاء محمد صلاح من «السوشيال ميديا»

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"

جيش فنزويلا: ما يحدث انقلاب على الرئيس الشرعي

محافظ اسيوط

محافظ أسيوط يطلق النار من مسدسه

أرشيفية

السجن 5 سنوات لبائعي السجائر

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا دوليًا في مقتل خاشقجي

سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو

خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»

عواصف ترابية

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا

رسميًا.. «وردة» ينتقل إلى أتروميتوس اليوناني

الرياضة

عمرو وردة
عمرو وردة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

حقيقة انتقال عمرو وردة إلى بيراميدز

#

الزمالك يشترط ضم نجم بيراميدز للاستغناء عن «شيكابالا»

#

«الأعلى للإعلام» ينفى صدور أى قرارات ضد رئيس الزمالك

#

لاعب مصري جديد ينضم للدوري الإنجليزي

المصريون

منتخب مصر

أتروميتوس

أعلن مسئولو باوك اليوناني، اليوم، الخميس، إعارة عمرو وردة صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطني، إلى صفوف أتروميتوس لمدة 6 أشهر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وتعد هذه المرة الثانية التي يرتدي فيها عمرو وردة قميص أتروميتوس بعدما سبق وأن لعب ضمن صفوفه معاراً الموسم الماضي قادماً من باوك.

ولعب عمرو وردة مع أتروميتوس 28 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى

وخاض عمرو وردة 22 مباراة مع باوك بمختلف المسابقات اليونانية والاوروبية الموسم الحالي سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع هدفاً أخر وينتهي تعاقده مع النادي في 2020.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تسمم وكيل وزارة الصحة بأسيوط وأسرته
» الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا
» قيادي بالجماعة الإسلامية يطالب بإنهاء مظاهرات السودان
» السجن 13 عاماً لرئيس أوكرانيا السابق لإدانته بـ«الخيانة»
» معاينة جثث الضحايا الأربعة بأكتوبر
» عودة 953 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم
» حقيقة انعقاد مجلس الأمن بشأن فنزويلا
» لماذا وبخ السادات نجل الشيخ «مصطفى إسماعيل»؟
» «أردوغان» يعلن دعمه لرئيس فنزويلا الشرعي وينتقد «ترامب»
» رسميًا.. «وردة» ينتقل إلى أتروميتوس اليوناني
» قطر لدول المقاطعة: لا بديل عنا

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية