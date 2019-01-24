  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبيراميدز

مجلس أسر الشهداء

إعفاء أسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو

البشير واستعراض الجيش السوداني

اشتباكات بين الجيش والأمن السوداني

صلاح

سر اختفاء محمد صلاح من «السوشيال ميديا»

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"

جيش فنزويلا: ما يحدث انقلاب على الرئيس الشرعي

محافظ اسيوط

محافظ أسيوط يطلق النار من مسدسه

أرشيفية

السجن 5 سنوات لبائعي السجائر

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا دوليًا في مقتل خاشقجي

سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو

خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»

عواصف ترابية

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا

جيش فنزويلا: ما يحدث انقلاب على الرئيس الشرعي

عرب وعالم

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"
نيكولاس مادورو

وكالات

أخبار متعلقة
#

من هو الرئيس الأفريقي الذي تحول من الماسونية للإسلام؟

#

الرئيس الأمريكي: أنا مسكين ووحيد في البيت الأبيض

#

حقيقة اعتداء الحرس الرئاسي على "البشير"

#

ترامب يوقع قانونًا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات

أمريكا

فنزويلا

انقلاب

نيكولاس مادورو

أكد وزير دفاع فنزويلا، فلاديمير بادرينو، أن ما يجري في بلاده حاليًا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، يعد انقلابًا على رئيس شرعي.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، منذ قليل، "أؤكد حدوث انقلاب ضد الهياكل المؤسساتية والديمقراطية والرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو".   

وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت، في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو. ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو بتسليم السلطة إلى غوايدو.

في حين أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وردا على ذلك، دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة، مساء يوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.

ومن جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية بلسان نائب الوزير، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.

وقال ريابكوف في حديث لمجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية): "نحن نحذر من ذلك. نحن نرى أن ذلك سيكون سيناريو كارثيا، والذي سيهتز له نموذج التنمية الذي نراقبه في منطقة أمريكا اللاتينية".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "إن روسيا ستواصل دعمها لفنزويلا التي تعد شريكا استراتيجيا لموسكو، وسنعمل على حماية سيادتها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "سلمان" يدعو رئيس وزراء العراق لزيارة السعودية
» تسمم وكيل وزارة الصحة بأسيوط وأسرته
» الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا
» قيادي بالجماعة الإسلامية يطالب بإنهاء مظاهرات السودان
» السجن 13 عاماً لرئيس أوكرانيا السابق لإدانته بـ«الخيانة»
» معاينة جثث الضحايا الأربعة بأكتوبر
» عودة 953 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم
» حقيقة انعقاد مجلس الأمن بشأن فنزويلا
» لماذا وبخ السادات نجل الشيخ «مصطفى إسماعيل»؟
» «أردوغان» يعلن دعمه لرئيس فنزويلا الشرعي وينتقد «ترامب»
» رسميًا.. «وردة» ينتقل إلى أتروميتوس اليوناني

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية