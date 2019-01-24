محافظ أسيوط يطلق النار من مسدسه

24 يناير 2019 - 07:44 م

أثارت صورة لمحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين أثناء إطلاقه رصاص في الهواء من مسدسه الخاص الجدل علي صفحات التواصل الاجتماعي .

بعض النشطاء علي صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك قالوا أن هذه الصورة لمحافظ أسيوط أثناء إطلاقه طلقات نارية من مسدسه الخاص احتفالا بعيد الشرطة لاستعراض القوة .

فيما رد البعض قائلا أن الصورة للمحافظ أثناء إشارة البدء لماراثون الجرى وافتتاح ملعبين نجيل صناعي بأسيوط الجديدة.

ومن ناحية أخري قال آخرون انه كان من الممكن للمحافظ أن يستخدم صافرة أو مسدس ضوئي او صوت للافتتاح.