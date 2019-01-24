سر اختفاء محمد صلاح من «السوشيال ميديا»

24 يناير 2019 - 07:40 م

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، أمس الأربعاء، عن السر وراء اختفاء محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن مواقع «السوشيال ميديا».

وأشار «فايق»، عبر برنامجه "نمبر وان"، المذاع على فضائية "النهار" المصرية، إلى أن صلاح أغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعاقده بشأن حملة إعلانية جديدة مع شركة شحن.

وأوضح، أن محمد صلاح تعاقد على حملة إعلانية مع إحدى شركات الشحن ونقل البضائع، تقوم فكرتها على أن الشركة، رغم أن محمد صلاح أصبح نجما عالميا، يصعب الوصول إليه، تستطيع القيام بذلك.

من ناحية أخرى، أعلن إبراهيم فايق عن أن محمد صلاح ووكيله بصدد إعداد ملف يتوجهان به إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بهدف حفظ كل ما يتعلق بحقوقه الإعلانية المتنازع عليها مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفاجأ محمد صلاح، محبيه، أمس الأربعاء، بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يستطع محبو صلاح الوصول إلى حساباته على موقعي "فيسبوك"، و"تويتر".

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن غلق صلاح لصفحاته على السوشيال ميديا يعود إلى خلاف بينه واتحاد الكرة المصري، حول حقوق الرعاية.

وكتب محمد صلاح، رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثارت الكثير من التساؤلات عما يقصده بهذه الرسالة.

وقال صلاح بتغريدته: "2019، حان الوقت للتواصل الحقيقي!".