"الإحصاء": ارتفاع عدد الشركات الجديدة في 2018

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أظهرت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها عام 2018 قيما قدرت عدد الشركات التي تأسست في ديسمبر الماضي بنحو 2053 شركة مقابل 1755 شركة في العام السابق عليه.

وأشار التقرير ، إلى أن عدد الشركات التي تأسست بشهر نوفمبر بلغ 1932 شركة، وسجلت عدد الشركات في أكتوبر الماضي 2155 شركة، وفي سبتمبر بلغت 1646 شركة، وبلغ عدد الشركات التي تأسست في أغسطس 1425 شركة وكانت في يوليو الماضي بلغت 1742 شركة.

ووفقا للتقرير سجلت عدد الشركات في يونيو الماضي 1215 شركة وبلغت عدد الشركات في مايو 1748 شركة، وبلغت عدد الشركات في أبريل 1739 شركة وفي مارس 2073 شركة وفي فبراير 1728 شركة وفي يناير 1611 شركة.


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