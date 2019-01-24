إحباط إدخال 200 ألف قرص هرمونات زراعية محظورة

24 يناير 2019 - 07:27 م

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس فى إحباط محاولة جلب 200 ألف قرص هرمونات زراعية محظورة.

كانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قد أكدت اعتزام المدعو/ أحمد ف. م- مواليد 1976، مقيم بمحافظة بورسعيد، باستيراد حاوية مشمولها "مواد كيماوية بودرة للأغراض الصناعية" قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء غرب بورسعيد ، وإخفاء ضمن مشمولها أصناف محظور استيرادها.

وعقب تقنين الإجراءات ، تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لفحص الحاوية ، أسفرت أعمالها عن ضبط 10 طرود بداخلها 200,000 قرص هرمونات زراعية محظور استيرادها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وبسؤال مصطفى م. م- مواليد 1988، مستخلص جمركى ومفوض من قِبل صاحب الشأن، مقيم بمحافظة بورسعيد، أقر بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحويه الشحنة من أصناف تتطلب موافقات مُسبقة ، وأن دوره اقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.