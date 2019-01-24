» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، والتي ستنطلق في الثامنة مساء، على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الاسبوع التاسع لمسابقة الدوري العام.
وضم تشكيل الزمالك كلا من:
حراسة المرمي : عماد السيد
خط الدفاع : عبد الله جمعه - عبد الغني - محمود علاء - حمدى النقاز
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم
خط الهجوم : عمر السعيد
الاحتياطي : عمر صلاح - محمود عبد العزيز - حازم امام - محمد عنتر - خالد بو طيب - حميد احداد - محمد عبد السلام
فجر05:30 ص
فجر
05:30
شروق
06:57
ظهر
12:12
عصر
15:07
مغرب
17:27
عشاء
18:57