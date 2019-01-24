"ترامب" يتجه لحصار فنزويلا

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جون بولتون

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، عن نوايا إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والذي ترى واشنطن أنه فقد شرعيته بالبلد.

وقال "بولتون"، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، إن إدارة "ترامب" تسعى لقطع مصادر الدخل عن نظام نيكولاس مادورو، مؤكدًا أن مصادر الدخل يجب أن تذهب إلى السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس الانتقالي في فنزويلا

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة بلاده ترى أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو غير شرعي وفاسد وغير ديمقراطي، لافتًا إلى أن واشنطن تدعم الرئيس الانتقالي لفنزويلا بشكل كبير.

وأكد "بومبيو"، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، أن الولايات المتحدة ستقدم 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب الفنزويلي.


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