تعرف على أفضل بلد في العالم

24 يناير 2019 - 06:51 م

قام موقع " "the good country بدراسة أظهرت أن فنلندا تتصدر قائمة الدول الأفضل للعيش، وذلك ضمن تصنيف "البلدان الجيدة".

ونشرت البيانات على موقع وزارة الخارجية الفنلندية، يوم أمس الأربعاء، حيث تفوقت فنلندا على كل من أيرلندا والسويد وألمانيا والدنمارك، والذين تصدروا قائمة أفضل خمس دول للعيش.

وشملت قائمة العشر الأوائل كل من سويسرا والنرويج وفرنسا وإسبانيا وكندا.

أما الولايات المتحدة وروسيا فكانتا في المركزين 40 و 41، على التوالي في قائمة تضمنت 153 بلدا.

وأشارت الوزارة إلى أن فنلندا قد ارتفعت في عام واحد من المرتبة الرابعة إلى الأولى وذلك من حيث مؤشر"الاكتفاء الذاتي والمساواة".

واحتلت فنلندا المراكز الأولى في عدد براءات الاختراع، وحرية الرأي والصحافة، والأمن الإلكتروني، والتجارة الحرة، وقضايا اللاجئين وغيرها من المعايير.

وأشار وزير الخارجية الفنلندية تيمو سواني إلى أن تصدر فنلندا المركز الأول هو اعتراف ممتاز بجهودنا.

وفقا له، فنلندا بلد موثوق به على الساحة الدولية. وقال: "هذا نتيجة عمل هادف، وأنا أتابع النتائج باستمرار".

وخلال التصنيف يتم الأخذ بالاعتبار أكثر من 30 مؤشرا، مقسمين إلى سبع فئات وتحسب على أساس البيانات الواردة من المنظمات الدولية.

وفي وقت سابق، تم اختيار فنلندا واحدة من أكثر البلدان أمانا للسفر، فضلا عن كونها واحدة من أكثر البلدان تطورا في مجال البتكارات العلمية.