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شومان :

شركات تنظيم الحج تنصب على المواطنين باسم الأزهر

الحياة السياسية

الحج
الحج

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عباس شومان

حسن الجنايني

شركات الحج

كشف الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف السابق ، عن استغلال بعض شركات الحج والعمرة اسم الأزهر الشريف لخداع الناس.

وقال شومان في بيان له أطلعت "المصريون" على نسخة منه :" كبير باحثي الأزهر ، تظهر بعض الإعلانات الخاصة بالحج والعمرة كترويج من قبل بعض الشركات السياحية ، ولاعيب في هذا ، ولكن العيب أن تنتحل هذه الشركات بعض الألقاب والصفات الوظيفية لدعاة تستعين بهم لجذب الراغبين في أداء فريضة الحج أو العمرة وتنسبها للأزهر الشريف".

وأضاف شومان :" ومن ذلك ما تطلقه على أحد الأشخاص ويدعى حسن الجنايني وتلقبه بكبير باحثي الأزهر الشريف ،فلا يوجد بالأزهر بكامله هذا الوصف الوظيفي على الإطلاق ، وفي حدود علمي أن هذا الشخص ليس بين العاملين حاليا بالأزهر".

وتابع :" ولا يليق بشركة  تنظم رحلات حج وعمرة أن تضلل الناس بألقاب مخترعة لا وجود لها مستغلة اسم الأزهر حتى ولو كان هذا الانتحال لشخص يعمل بالأزهر،وإنما عليها أن تقدم من تستعين به بصفته العلمية والوظيفية الحقيقية".

وأختتم :"وطالما أن الشخص الذي يستعان به من المؤهلين العارفين بالمناسك فيفي بالغرض ولا داعي لانتحال صفات زائدة على صفته العلمية أو وضعه الوظيفي فهو من التدليس وخداع الناس واستغلال لاسم الأزهر الشريف يعطيه الحق في اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية" .


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