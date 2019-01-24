الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا دوليًا في مقتل خاشقجي

24 يناير 2019 - 06:30 م

قالت محققة بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها ستذهب إلى تركيا الأسبوع المقبل لرئاسة تحقيق دولي مستقل في مقتل خاشقجي.

وتابعت المحققة، أنها ستقيم خطوات الحكومات ردا على مقتل خاشقجي ودرجة مسؤولية الدول والأفراد عن الجريمة، وفقا لـ"رويترز".

وأضافت، أنها ستنقل نتائج تحقيقها في مقتل خاشقجي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو المقبل.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال اليوم: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعطى التعليمات لإجراء التحضيرات من أجل فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي".

وقال جاويش أوغلو في تصريح لقناة "آي خبر" التركية: "أردوغان أعطى التعليمات لإجراء التحضيرات من أجل فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل خاشقجي"، مؤكداً أن قد حان الوقت لفتح تحقيق دولي.

وأوضح جاويش أوغلو أنّ جريمة خاشقجي "لا تتعلق بعلاقاتنا الثنائية وهناك بلدان تريد التستر على الجريمة".