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"المنتجين الزراعيين": ندعم جهود الشرطة لتحقيق الأمن

الحياة السياسية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

حسن عاشور

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هنأت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير 2011، وأعياد الشرطة، متمنية لمصر وشعبها العظيم الأمن والاستقرار، وأشادت النقابة بحجم الجهود المبذولة بمعرفة أبطال الأمن لتحقيق الأمان للمصريين.

وبهذه المناسبة، بعث فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عدة برقيات للتهنئة بالمناسبتين للرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قادة الجيش، ومساعدي وزير الداخلية.

وأثنى واصل، على الدور الوطني والبطولي الذي يقدمه أبطال الجهاز الشرطي لتحقيق الأمن والأمان لمصر والمصريين، مشيرا إلى تأييد جموع الفلاحين للخطط الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والأمان على أرض الوطن، ومحاربة الإرهاب الغاشم في ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلاد.

وأوضح واصل، في بيان أصدره اليوم الخميس، باعثا ببرقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بمناسبة أعياد الشرطة، وجاء فيها : "إن الجهاز الأمنى يمثل رمانة الميزان والركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، مؤكدا على أن شهداء الشرطة سجلوا أسماءهم فى سجلات البطولات، والتى لا تمحوها السنوات، وأن بطولاتهم محفورة في القلب والتاريخ".

وأشار واصل، إلى أن هذه الذكرى شهدت مصر خلالها أهم معركة شعبية في تاريخها المعاصر حيث كانت معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي، وهى المعركة التي واجهت فيها قوات البوليس المصري ومعهم الفدائيون من أبناء منطقة القناة بأسلحة خفيفة دبابات ومدفعيات الإنجليز أمام مبنى البستان "مبنى مديرية الأمن حالياً" في فجر يوم الجمعة 25 يناير حتى غروب الشمس، والتي استشهد فيها 56 شهيدا وأصيب 80 مصريا .

وأشاد نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالبطولات التي يقدمها رجال الأمن في وأد العمليات الإرهابية التي تسعى بها فئة ضالة لإحداث حالة من الخلل الأمني، مثمنا على جهود القيادة السياسية لإعادة مصر إلى مكانتها الريادية بين الشعوب.


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