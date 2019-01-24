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إيقاف البحث عن طائرة «سالا» المفقودة

الرياضة

سالا
سالا

أمير سعد ومتابعات

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كارديف

سالا

أكد مايك تيد الطيار المكلف بالبحث عن الطائرة المختفية التي كانت تُقل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا نجم فريق نانت الفرنسي السابق والمنتقل مؤخرًا إلى صفوف كارديف سيتي الإنجليزي أنه لا توجد فرصة للعثور على اللاعب أو الطيار المرافق له.

سالا استقل طائرة خاصة لتنقله من فرنسا إلى إنجلترا لبدء مشواره الكروي في صفوف الدوري الإنجليزي.

وخلال تصريحات لـITV News قال: "لقد تم تغطية المنطقة بشكل جيد للغاية؛ لا توجد أي فرصة على الإطلاق للعثور على أي شخص على قيد الحياة الآن".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن نكون قادرين على القيام به هو تحديد المكان الذي دخلت فيه الطائرة ولكنني أعتقد أن أثر الرادار سيكون أفضل فرصة للقيام بذلك".

وبحسب ما نقلته صحيفة ذا صن فإنه من المرجح أن تكون الطائرة قد انفجرت بعد إرسالها إشارة لبرج المراقبة للهبوط الاضطراري.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تم الكشف عن أن فرق الإنقاذ قد حققت في تقارير عن وقوع "اشتعال" بالقرب من جزيرة برهو - محمية بوفين في جزر "تشانيل".

وأظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة دخان من الجزيرة، حيث أشار البعض إلى أنها كانت من الطائرة المنكوبة، إلا أن رئيس فريق البحث عاد وأكد أنهم لم يروا شيئًا في هذا المجال.

شرطة جيرنسي أصدرت بيانًا منذ قليل أكدت خلاله أنه تم تفتيش الجزيرة مشيًا على الأقدام، ولم يتم العثور على أي أثر للطائرة أو من على متنها".

كما أكد البيان أنه تم اتخاذ قرار بإيقاف البحث عن سالا، لافتًا إلى أن فرص النجاة باتت ضئيلة جدًا لذلك تم إبلاغ الجميع بالتوقف عن البحث.


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