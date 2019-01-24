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صحيفة فرنسية:

مصر تقترب من شراء 12 مقاتلة «رافال» إضافية

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مصر تتسلم الدفعة الثانية من طائرات "رافال "
مصر تتسلم الدفعة الثانية من طائرات "رافال "

وكالات - خالد الشرقاوي

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ذكرت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية، أنّ شركة الطيران "داسو" تقترب من بيع 12 مقاتلة إضافية من طراز "رافال" إلى الجيش المصري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، الأربعاء، أنّ هناك احتمالية كبيرة أن تتم الصفقة خلال الزيارة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إلى مصر، وفق وكالة "الأناضول".

ويجري ماكرون زيارة إلى مصر، هي الأولى منذ توليه منصبه عام 2017، تستمر لمدة يومين.

وفي حال أتمت القاهرة الصفقة المرتقبة، سترفع نصيبها من مقاتلات "رافال" في أسطول قواتها الجوية إلى 36 مقاتلة، وفق المصدر ذاته.

وفي السياق، لفتت "لاتريبون" إلى وجود "تقارب حقيقي" ببين باريس والقاهرة بشأن طائرات الرافال.

وتابعت: "إذا تمكنت شركة داسو للطيران من الحصول على طلب جديد للرافال (من مصر)، فسيكون من الممكن أن تنتظر مجموعة نافال (شركة بناء سفن فرنسية) أيضًا التوقيع على طلب شراء فرقاطتين إضافيتين من طراز غويند".

وأشارت الصحيفة أنّ هناك مفاوضات مستمرة منذ سنوات بين الجيش المصري وشركة "نافال" بشأن شراء فرقاطتين إضافيتين من طراز غويند، دون تفاصيل.

وحتى الساعة، لم تعقب السلطات المصرية على ما ذكرته الصحيفة الفرنسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أبرم مع نظيره الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، في فبراير 2015، صفقة طائرات "رافال" بإجمالي 24 مقاتلة.


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